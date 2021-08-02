Общество

Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Таким образом, на данный момент общее число умерших достигло 573, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, по состоянию на 1 августа в Псковской области выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 43 989 человек.

Избавились от инфекции 26 пациентов (всего 36 225). Специалисты провели 757 исследования на коронавирус (всего 461 157).

Статистика по районам:

Псков – 15694

Великие Луки – 7166

Бежаницкий район - 455

Великолукский район – 1007

Гдовский район – 718

Дедовичский район – 968

Дновский район - 356

Красногородский район – 316

Куньинский район – 398

Локнянский район - 298

Невельский район – 1698

Новоржевский район – 577

Новосокольнический район – 1143

Опочецкий район – 1105

Островский район – 2059

Палкинский район – 456

Печорский район – 777

Плюсский район – 759

Порховский район – 1350

Псковский район – 3587

Пустошкинский район – 451

Пушкиногорский район - 526

Пыталовский район – 548

Себежский район – 729

Стругокрасненский район – 502

Усвятский район – 300

Иногородние - 46.