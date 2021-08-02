Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области. Таким образом, на данный момент общее число умерших достигло 573, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Напомним, по состоянию на 1 августа в Псковской области выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 43 989 человек.
Избавились от инфекции 26 пациентов (всего 36 225). Специалисты провели 757 исследования на коронавирус (всего 461 157).
Статистика по районам:
- Псков – 15694
- Великие Луки – 7166
- Бежаницкий район - 455
- Великолукский район – 1007
- Гдовский район – 718
- Дедовичский район – 968
- Дновский район - 356
- Красногородский район – 316
- Куньинский район – 398
- Локнянский район - 298
- Невельский район – 1698
- Новоржевский район – 577
- Новосокольнический район – 1143
- Опочецкий район – 1105
- Островский район – 2059
- Палкинский район – 456
- Печорский район – 777
- Плюсский район – 759
- Порховский район – 1350
- Псковский район – 3587
- Пустошкинский район – 451
- Пушкиногорский район - 526
- Пыталовский район – 548
- Себежский район – 729
- Стругокрасненский район – 502
- Усвятский район – 300
- Иногородние - 46.