Общество

СНГБ объявил о начале конкурса «Школьная пора»

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявили о начале конкурса «Школьная пора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Август – время готовиться к школе! Совершайте покупки максимально выгодно вместе с Visa СНГБ – возможность кешбэка до 100%!» - говорится в сообщении.

Разыгрываются:

3 приза по 30 000 бонусов*. Определят трех победителей, которые получат кешбэк за совершенные покупки в виде призовых бонусов.

гарантированные призы первым 555 участникам, выполнившим условия конкурса, по 1555 бонусов.

Условия участия в конкурсе:

вы должны быть подключены к «Персональной» категории программы лояльности СНГБ.

совершите в период проведения конкурса в торговых предприятиях или сети интернет-покупки картой Visa СНГБ на общую сумму от 30 000 рублей в подкатегориях «Одежда и обувь», «Товары для детей», «Спорт» и «Образование»**.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в качестве участника конкурса в мобильном приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Школьная пора» - «Зарегистрироваться» и совершайте покупки с картой Visa СНГБ.

Срок проведения конкурса: с 1 августа 2021 года по 31 августа 2021 года. Организатор – АО БАНК «СНГБ при поддержке Visa. Правила участия на сайте www.sngb.ru.



* По итогам конкурса 3 победителя получат по 30 000 бонусов на основе случайной выборки из числа участников. При определении победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 30 000 рублей, округленное в меньшую сторону. Пример: При сумме покупок 115 000 рублей в список для генерации случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 115 000 / 30 000 = 3,84 раза. Округление до 3 раз.

**Оборот в каждой подкатегории определяется согласно MCC-кодам платежных терминалов магазинов. Подробнее www.sngb.ru/loyalty-mcc. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября.