СНГБ объявил о начале конкурса «Школьная пора»

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявили о начале конкурса «Школьная пора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
«Август – время готовиться к школе! Совершайте покупки максимально выгодно вместе с Visa СНГБ – возможность кешбэка до 100%!» - говорится в сообщении.
Разыгрываются:
Условия участия в конкурсе:
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в качестве участника конкурса в мобильном приложении «СНГБ Онлайн»: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Школьная пора» - «Зарегистрироваться» и совершайте покупки с картой Visa СНГБ.
Срок проведения конкурса: с 1 августа 2021 года по 31 августа 2021 года. Организатор – АО БАНК «СНГБ при поддержке Visa. Правила участия на сайте www.sngb.ru.
* По итогам конкурса 3 победителя получат по 30 000 бонусов на основе случайной выборки из числа участников. При определении победителя, в список для генерации случайной выборки участник будет включен такое количество раз, которое соответствует отношению общей суммы покупок к сумме 30 000 рублей, округленное в меньшую сторону. Пример: При сумме покупок 115 000 рублей в список для генерации случайной выборки участник будет включен 3 раза. Расчет: 115 000 / 30 000 = 3,84 раза. Округление до 3 раз.
**Оборот в каждой подкатегории определяется согласно MCC-кодам платежных терминалов магазинов. Подробнее www.sngb.ru/loyalty-mcc. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября.