Общество

Видеожурнал памяти легендарного хранителя подготовили в «Михайловском»

Сегодня, в годовщину смерти первого послевоенного директора Пушкинского заповедника Семена Гейченко (1903 - 1993), Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях», посвященный памяти хранителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Семен Гейченко. Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях».

В 12-минутный ролик — уже 33-й с начала проекта в 2020 году — вошли фрагменты документального фильма «Домовой» (режиссер - А. Соловьева, 1988), а также фотографии Виктора Ахломова, Юрия Белинского, Рудольфа Кучерова из собрания «Михайловского». Автор выпуска — сотрудник музейной службы информации Николай Алексеев.

Накануне, 1 августа, на городище Воронич, у могилы Семена Гейченко и его супруги Любови Гейченко, также многие годы жизни отдавшей музею-заповеднику, отслужили литию. По давней традиции в заупокойной молитве вспомнили не только легендарного хранителя, но и всех ушедших от нас музейщиков, а также их соратников в деле сохранения отечественной культуры и истории, добавили в музее.

Семен Гейченко начал работать в дворцах-музеях своего родного Петергофа еще будучи студентом отделения истории искусств Петроградского университета, напомнили в Пушкинском заповеднике. До войны получил опыт работы и в других видных музеях страны, а также в Институте русской литературы Российской академии наук. Был солдатом Великой Отечественной. В апреле 1945 года был назначен директором разрушенного фашистами Пушкинского заповедника в селе Михайловском, который, по сути, под его руководством был создан заново.

Его труд и служение Отечеству были высоко оценены: Семен Гейченко удостоен звания Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии Российской Федерации, он — кавалер Орденов Ленина, Отечественной войны I степени, многих других государственных наград. Сегодня имя Гейченко носит бульвар поселке Пушкинские Горы, где расположен Научно-культурный центр музея-заповедника «Михайловское», и Центральная библиотека Петродворцового района Санкт-Петербурга (Петергофа).