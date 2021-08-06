Общество

Псковских военнослужащих предупредили об увольнении за наличие иностранного гражданства

Наличие иностранного гражданства или вида на жительство с 1 июля является основанием для увольнения с госслужбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Псковского гарнизона.

«Федеральным законом от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на установление запрета для госслужащих и военнослужащих иметь иностранное гражданство», - говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с указанными изменениями установлен запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого служит основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или назначении на соответствующую должность, а также для расторжения служебного контракта, трудового договора или досрочного прекращения полномочий.

Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, в исключительных случаях может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне.

По истечении шести месяцев и при непредставлении документов, подтверждающих прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, они подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).