Общество

В США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Республиканцы из Палаты представителей США в результате расследования пришли к выводу, что коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане. Член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол представил доклад с аргументами в пользу теории об утечке вируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Hill.

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки заболевания. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии»,— говорится в докладе господина Маккола.

Республиканец указал, что лаборатория проводила исследования мутаций вируса, чтобы увеличить его заразность и изучить эффективность профилактических мер. При этом, по его мнению, это происходило в небезопасных условиях. Также в докладе говорится, что первые случаи заражения коронавирусом возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как считалось ранее.