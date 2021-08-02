Общество

В Пскове отметили день образования дежурной службы Росгвардии

Торжественное построение, посвященное дню образования дежурной службы Росгвардии, состоялось сегодня, 2 августа, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие руководство регионального управления и личный состав дежурной службы.

«Работа дежурного – ответственный и серьезный труд, зачастую требует постоянной концентрации. Каждое без исключения сообщение требует немедленного реагирования, ведь от действий дежурной службы зависит оценка боевой готовности всего территориального органа», - обратился к росгвардейцам врио начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев.

Отличившихся военнослужащих и сотрудников поощрили благодарностями.