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Общество

В Пскове отметили день образования дежурной службы Росгвардии

02.08.2021 15:12|ПсковКомментариев: 0

Торжественное построение, посвященное дню образования дежурной службы Росгвардии, состоялось сегодня, 2 августа, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

В мероприятии приняли участие руководство регионального управления и личный состав дежурной службы.

«Работа дежурного – ответственный и серьезный труд, зачастую требует постоянной концентрации. Каждое без исключения сообщение требует немедленного реагирования, ведь от действий дежурной службы зависит оценка боевой готовности всего территориального органа», - обратился к росгвардейцам врио начальника управления Росгвардии по Псковской области полковник Руслан Велиев. 

Отличившихся военнослужащих и сотрудников поощрили благодарностями.

Теги: #Росгвардия #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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