Общество

Ассоциация юристов запустила для псковичей проект «Территория права»

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России начинает реализацию социально значимого проекта «Территория права». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Ассоциации, проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения проживающих в районах Псковской области.

В рамках проекта запланировано проведение 10 областных дней правовой помощи в онлайн-формате с подключением районов, проведение очных выездных дней правовой помощи, диалоговых лекций по самым востребованным и актуальным темам, которые будут содержать пошаговые инструкции и конкретные советы профессиональных юристов.

В рамках проекта в шести районах откроют «точки доступа» к правовой информации и помощи юристов. В течение всего проекта будет работать единая диспетчерская служба (звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефону 89532356767). По данному телефону юрист-консультант будет проводить первичное интервьюирование и консультирование и вести запись на очный прием.

«Мы учитываем условия быстро меняющего мира. Сейчас, как никогда, становится актуальной готовность организаций оказывать услуги дистанционно, - отметила руководитель проекта Неля Лебедева. - Мы объективно ожидаем повышения потребности пожилых людей в юридической помощи. Оказавшись в новой сложной ситуации, в ежедневном потоке тревожной информации, человек начинает теряться и воспринимать любую проблему как катастрофу. Действуя, находясь в стрессовой ситуации, человек может еще больше осложнить свое положение, принять неверные решения, поддаться панике. О том, что это действительно так, свидетельствуют например, в десятки раз возросшие случаи мошенничества в отношении пожилых людей. В этот период людям просто необходима спокойная беседа с профессионалом, который поможет разобрать ситуацию, даст четкие рекомендации».

По мнению Нели Лебедевой, использование современных технологий позволит существенно увеличить количество граждан, получивших правовую информацию и конкретную помощь.