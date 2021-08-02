Ассоциация юристов запустила для псковичей проект «Территория права»

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России начинает реализацию социально значимого проекта «Территория права». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Ассоциации, проект направлен на поддержку государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью и повышение доступности бесплатных услуг правового характера для людей старшего поколения проживающих в районах Псковской области.
В рамках проекта запланировано проведение 10 областных дней правовой помощи в онлайн-формате с подключением районов, проведение очных выездных дней правовой помощи, диалоговых лекций по самым востребованным и актуальным темам, которые будут содержать пошаговые инструкции и конкретные советы профессиональных юристов.
В рамках проекта в шести районах откроют «точки доступа» к правовой информации и помощи юристов. В течение всего проекта будет работать единая диспетчерская служба (звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по телефону 89532356767). По данному телефону юрист-консультант будет проводить первичное интервьюирование и консультирование и вести запись на очный прием.
По мнению Нели Лебедевой, использование современных технологий позволит существенно увеличить количество граждан, получивших правовую информацию и конкретную помощь.