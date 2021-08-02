Общество

Псковичка примет участие во всероссийском конкурсе «Миссис Великая Русь»

Псковичка по имени Ильмира будет представлять город на всероссийском конкурсе красоты и таланта «Миссис Великая Русь», финал которого пройдет 7 августа в городе Санкт-Петербург. Об этом она сообщила в «Инстаграм».

Фото: инстаграм-аккаунт конкурсантки

На этот конкурс съедутся победительницы региональных конкурсов со всей России.

Несколько лет назад Ильмира стала обладательницей титула гран-при на конкурсе Миссис Псков 2017, где ее творческий номер с вышитыми бисером иконами имел огромный отклик среди публики. Этот же номер она будет представлять на всероссийской конкурсе, но немного доработанный.

Сейчас конкурсантка уже приехала в Санкт-Петербург вместе с дочерью. Они выбирают костюмы на конкурс. В подарок жюри псковичка привезла клюкву в сахаре и традиционное псковское угощение — снетков.