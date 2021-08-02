Общество

Псковичам рассказали, как защищали от взлома почтовые ящики почти 200 лет назад

Сотрудники Почты России выяснили, как защищали от взлома свои почтовые ящики россияне в XIX веке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

День рождения почтового ящика весь мир отмечает 2 августа. Самый первый уличный почтовый ящик в России появился в 1848 году в Санкт-Петербурге. Сегодня в Псковской области установлено 923 почтовых ящика для сбора письменной корреспонденции, из них 108 - в Пскове и 60 - в Великих Луках, пояснили в пресс-службе почты.

Фото пресс-службы АО «Почта России» из коллекции Центрального музея связи имени А. С. Попова.

Изначально деревянные ящики были простыми по форме и состояли из двух отделений. Одно закрывалось на нехитрый замок и служило для того, чтобы туда опускали письма. Другое было открытым и предназначалось для писем, которые подлежали возврату отправителям, если их адресаты не были найдены. Ящики красили в зеленый цвет — фирменный цвет почтовой службы того времени, добавили в пресс-службе.

«Любопытно, что первый почтовый ящик в России появился именно в Петербурге. С момента образования Почта заботилась о своих клиентах: чтобы не повредить корреспонденцию, почтовые ящики обивали железом, а чтобы их назначение было понятным даже неграмотным людям, на верхней крышке изображали белый почтовый конверт с красной сургучной печатью. Любопытно, что рисовали такие конверты на почтовых ящиках в течение 80-ти лет. Лишь в 1926 году, когда грамотность стала доступна для всего населения, их заменили надписью "Почтовый ящик"», – рассказал директор макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрий Серебренников.

Фото пресс-службы АО «Почта России» из коллекции Центрального музея связи имени А. С. Попова.

Легкие ящики часто взламывали грабители, они искали конверты с деньгами. Поэтому во второй половине XIX века разработали антивандальную модель. Ее отливали из чугуна - ящик весом до 48 кг сломать или унести было невозможно. Стоили они дорого и широкого применения не получили. Только третья модель получилась удачной — она была довольно легкой и прочной, со встроенным внутренним корпусом для выемки писем, который позднее заменили брезентовыми мешками.

Современные почтовые ящики – это не просто надежные хранилища для корреспонденции, а еще и эстетичные конструкции. Корреспонденцию из них вынимают ежедневно, строго по расписанию, затем все письма отправляют на участки сортировки для обработки и отправки адресатам. Ежедневно на сортировку в МСЦ – магистральный сортировочный центр в Пскове – поступает в среднем 2 тысячи писем, отметили в пресс-службе Почты России.