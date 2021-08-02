Общество

Михаил Ведерников: Есть все шансы добиться 100-процентного исполнения нацпроектов

Есть все шансы добиться 100-процентного исполнения нацпроектов в этом году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 2 августа на совещании, посвященном реализации национальных проектов в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона обратил внимание на то, что за месяц показатели исполнения нацпроектов выровнялись, и регион вышел из числа отстающих. По его словам, кассовое исполнение составляет 37,5%. Тем не менее, указал губернатор, Псковская область находится «в нижней половине списка».



«Необходимо сохранять динамику работы, - призвал губернатор участников совещания, отметив необходимость прикладывать максимум усилий. - Она должна находится не ниже ткущего уровня». При этом он подчеркнул, что необходимо выработать оптимальную стратегию в отношении проектов, которые находятся в «красной зоне».

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что межведомственное взаимодействие при реализации нацпроектов настроено не идеально. Так, есть главы районов, которые «выпадают из общей цепочки ответственных» и не всегда обеспечивают надлежащий контроль.

«Национальные проекты — персональная ответственность каждого из нас», - резюмировал глава региона.