Общество

Псковские десантники получили награды за мужество и верность воинским традициям

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Воздушно-десантных войск, прошли в Пскове сегодня, 2 августа. Гостями праздника стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представители Псковского областного Собрания депутатов и другие официальные лица, а также ветераны службы и семьи десантников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В день 91-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск глава региона обратился к солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам и ветеранам службы. «ВДВ — сердце российской армии и гордость нашей страны. На протяжении своей почти вековой истории вы всегда оставались образцом чести и профессионализма. Псковская область и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия играют важную роль в истории воздушно-десантных войск. Дивизия многократно признавалась лучшим подразделением ВДВ и одним из лучших соединений Вооруженных сил России. В ее составе псковские воины десятки раз успешно защищали безопасность и интересы нашей страны в горячих точках и на дальних рубежах. И, конечно, ветераны дивизии — истинные герои, чьи сила и доблесть для многих являются примером для подражания», — отметил Михаил Ведерников.

За мужество и высокий профессионализм при выполнении боевых задач, за высокие результаты в боевой подготовке и верность славным воинским традициям и в связи с Днем воздушно-десантных войск военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии вручили почетные грамоты губернатора и благодарственные письма администрации Псковской области.

Обращаясь к личному составу, командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин подчеркнул, что ее служащие прославляли соединение, качественно и надежно выполняя все поставленные задачи в годы Великой Отечественной войны и во время конфликтов послевоенного периода.

В этот день подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прошли торжественным маршем по плацу военного полигона «Завеличье». После чего состоялись показательные выступления роты почетного караула 104 десантно-штурмового полка, разведывательных подразделений дивизии и кинологов соединения. Кроме того, зрителям представили динамичный показ боевой техники, стоящей на вооружении российской армии.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом с участием ВИА «Голубые молнии» и творческих коллективов Пскова.

Напомним, днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые подразделение в количестве 12 человек было десантировано на парашютах для выполнения тактической задачи. В 2006 году указом президента России этот праздник перешел в разряд профессиональных и памятных дней в Вооруженных силах РФ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.