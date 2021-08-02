Общество

Умер актер из «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков

Советский и российский актер Анатолий Рудаков, известный зрителям по роли инспектора Трейси в сериале «Шерлок Холмс», ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова бывшей сотрудницы кинокомпании Ленфильм Ирины Тарасовой.

Она считает, что причиной кончины заслуженного артиста РФ стали последствия COVID-19. «Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», — написала Тарасова на своей странице в Instagram.

Напомним, Анатолий Рудаков является выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он снялся более чем в сотне картин, среди которых «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Агент национальной безопасности» и другие.