Общество

Советник губернатора Ирина Иванова будет отвечать за взаимодействие с Псковом

Борис Елкин провел первое аппаратное совещание в статусе исполняющего полномочия главы администрации Пскова. На эту должность он был назначен в пятницу, 30 июля. На рабочей встрече присутствовали заместители главы администрации, руководители органов и структурных подразделений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в начале совещания он представил собравшимся советника губернатора Псковской области Ирину Иванову, курирующую работу по взаимодействию с муниципальным образованием «Город Псков».

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Также на совещании Борис Елкин затронул целый ряд проблем, с которыми предстоит работать: это и дороги, и качество воды, и уборка мусора, и подтопляемые территории во время дождей, а также привлечение дополнительных возможностей для увеличения бюджета города.

«Нам нужна совместная и плодотворная работа. Обязанностей появляется больше, а людей больше не становится. Нам сейчас нужно усилиться и помнить, что работаем не ради себя, а на благо жителей города и его гостей», - добавил исполняющий полномочия администрации Пскова. Он также отметил, что за последние 3,5-4 года выполнен большой объем работ, за что поблагодарил сотрудников администрации. «Но проблемных вопросов все еще очень и очень много, будем решать», - акцентировал Борис Елкин.