Общество

Молодые специалисты пополнили ряды сотрудников УИС Псковской области

Мероприятие по распределению выпускников 2021 года, завершивших обучение в ведомственных вузах ФСИН России, прошло в актовом зале управления. К выполнению служебных обязанностей в учреждениях УФСИН России по Псковской области приступят 13 дипломированных специалистов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, с новым жизненным и профессиональным этапом молодых сотрудников поздравили начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков, заместитель начальника Денис Красносельский, председатель Совета ветеранов пенитенциарного ведомства Владимир Михайлов. От лица молодого поколения выступил недавний выпускник Псковского филиала академии ФСИН России, сотрудник ИК-4 Никита Щербаков.

Молодые специалисты пополнят ряды подразделений режима и надзора, оперативной, воспитательной, психологической службы, подразделений охраны и уголовно-исполнительной инспекции. Помощь в адаптации к новым условиям работы, приобретению навыков и умений на местах будут оказывать закрепленные наставники из числа опытных сотрудников учреждений.

Познавать тонкости профессии молодые специалисты УФСИН начнут в ближайшие дни в своем первом офицерском звании – лейтенант внутренней службы.