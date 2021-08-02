Общество

Единовременные выплаты для школьников получили 17,4 миллиона детей

Досрочное перечисление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста в России началось 2 августа, средства уже получили родители 17,4 миллиона детей. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно - 2 августа... По состоянию на вечер понедельника, выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 миллиона детей. Прием заявлений и их обработка продолжается», - рассказал журналистам Котяков.

Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги будут выплачены на 17 миллионов детей.