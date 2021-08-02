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Псковские клиенты Tele2 получают скидку на пиццу и прокат самокатов

03.08.2021 08:00|ПсковКомментариев: 1

Tele2 дарит псковичам скидку 25% на заказ пиццы в ресторане «Додо Пицца» до 30 сентября и 50 бонусов на счет при первой аренде самоката в Urent до 31 августа 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Tele2, предложения действуют в рамках программы лояльности оператора «Больше».

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни просто за то, что они выбрали Tele2 своим оператором. Участники программы лояльности «Больше» до 30 сентября 2021 года могут получить скидку 25% при заказе от 799 рублей в популярном ресторане «Додо Пицца», на доставку и на самовывоз. При минимальной сумме покупки скидка составит 199 рублей. Заказ можно оформить на сайте, в мобильном приложении или ресторане, расположенном в Пскове на улице Юбилейной, 68.

Также клиенты Tele2 могут получить 50 бонусов на счет при первой аренде самоката Urent до 31 августа 2021 года. 1 бонус приравнивается к 1 рублю. Перед получением скидки участникам программы лояльности «Больше» необходимо скачать мобильное приложение Urent в магазине приложений смартфона, пройти регистрацию, указать номер телефона и привязать банковскую карту к аккаунту.

Для того чтобы активировать предложения от Tele2 и партнеров нужно открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать интересующее предложение и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его кассиру или ввести в приложении.

Теги: #Tele2
Источник: Псковская Лента Новостей
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