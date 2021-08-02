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Общество

Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt с 3 августа

03.08.2021 07:44|ПсковКомментариев: 1

Доступ к интернет-сервису для хранения и обмена изображениями DeviantArt будет ограничен 3 августа в случае, если противоправный контент не будет удален, сообщили в Роскомнадзоре.

«На страницах ресурса были неоднократно обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств», — уточнили в Роскомнадзоре.

К экспертизе были привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые признали 18 материалов с просуицидальным контентом, запрещенными, добавили в регуляторе. Также 12 страниц сайта, на которых размещены порнографические изображения несовершеннолетних, признаны Роскомнадзором запрещенными, пишет газета «Известия».

Блокировка сайта DeviantArt будет прекращена сразу после выполнения им требований по удалению запрещенных материалов, подчеркнули в ведомстве.

В Роскомнадзор регулярно поступают жалобы граждан на материалы, размещенные на DeviantArt, сказали в регуляторе. 29 июля ведомство вновь направило требование администрации ресурса удалить выявленные запрещенные материалы.

Начиная с 2019 года, Роскомнадзор направил администрации сайта 145 требований удалить запрещенные материалы, которые владельцы сайта проигнорировали.

Теги: #Роскомнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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