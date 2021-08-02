Общество

Ученые из Австрии назвали причины появления новых штаммов коронавируса

Группа ученых под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии заявила, что новые варианты SARS-CoV-2 начали распространяться после отмены ограничений во многих странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Report.

Они построили эпидемиологическую модель и обнаружили, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).

Исследователи также подтвердили, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать меры социальной дистанции и после вакцинации. По мнению специалистов, сегодня свободное перемещение несет риски заражения из-за разных темпов вакцинации по миру, а также чревато появлением новых опасных штаммов в популяции. Чтобы этого не допустить, эпидемиологические ограничения должны быть согласованы на международном уровне.