Россияне рассказали, когда собираются уходить на пенсию

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян, выяснили эксперты сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», опросив 2261 работающего жителя России.
Когда россияне собираются уходить на отдых:
Остальные не смогли ответить на этот вопрос.
Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно, пишет РБК со ссылкой на опрос
Более половины россиян, 56%, не делают сбережений для жизни на пенсии. У остальных наблюдается разнообразие способов накопить деньги.
Как опрошенные копят на пенсию:
Чаще всего о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего этим занимаются люди рабочих профессий — только 32% из них откладывают на пенсию.
Как россияне представляют свою жизнь на пенсии:
Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в июне вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года, но в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились. В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 рублей, а в этом же месяце год назад — 14 978 рублей.
В январе реальный размер назначенных пенсий показал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он начал снижаться: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.
По информации Росстата, рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году.