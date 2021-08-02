Общество

Россияне рассказали, когда собираются уходить на пенсию

Бросить работу и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30% россиян, выяснили эксперты сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», опросив 2261 работающего жителя России.

Когда россияне собираются уходить на отдых:

30% — когда достигнут пенсионного возраста;

19% — не собираются ждать и уйдут раньше;

6% — планируют работать до 70–75 лет;

42% — будут работать, пока здоровье позволит.

Остальные не смогли ответить на этот вопрос.

Работать, пока позволяет здоровье, в основном собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45–50%. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55%, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50% соответственно, пишет РБК со ссылкой на опрос

Более половины россиян, 56%, не делают сбережений для жизни на пенсии. У остальных наблюдается разнообразие способов накопить деньги.

Как опрошенные копят на пенсию:

17% — имеют накопительный счет или депозит;

14% — инвестируют в ценные бумаги;

13% — вкладывают в недвижимость;

10% — пользуются негосударственным пенсионным фондом;

9% — копят валюту;

1% — используют полисы страхования жизни.

Чаще всего о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего этим занимаются люди рабочих профессий — только 32% из них откладывают на пенсию.

Как россияне представляют свою жизнь на пенсии:

26% — сильное сокращение доходов и урезание расходов;

20% — жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать;

17% — жить на средства от сдачи недвижимости;

3% — собираются жить на содержании у детей.

Ранее сообщалось, что средний размер назначенных пенсий в июне вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года, но в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились. В июне 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 15 822 рублей, а в этом же месяце год назад — 14 978 рублей.

В январе реальный размер назначенных пенсий показал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он начал снижаться: в феврале — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.

По информации Росстата, рост потребительских цен в России в июне достиг 6,5% год к году.