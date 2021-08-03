Общество

К новому учебному году на счета псковских семей перечислили более 700 млн рублей

Псковские семьи с детьми начали получать единовременную выплату к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. На счета получателей уже перечислили 707,8 млн рублей на 70 782 ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Всего же в регионе право на данную выплату имеют более 84 000 детей.

Напомним, что согласно указу президента, единовременная выплата предоставляется на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент выхода указа президента (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, а также если они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Также, если инвалиду исполнилось 18 лет, но он недееспособен, то родители или законные представители имеют право подать заявление и получить деньги.

«Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре, заявления Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Но, несмотря на то, что у семей еще достаточно времени, рекомендуем все же надолго это не откладывать», - отметили в ПФР.

Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

Обратиться с заявлением можно также в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.

Прием в клиентских службах ведут по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется через электронный сервис на сайте Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru/znp, мобильное приложение ПФР, единый телефон горячей линии отделения: 8 800 600 01 76 или телефоны горячей линии, указанные на сайте ПФР в разделе «Найти клиентскую службу».