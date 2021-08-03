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Общество

Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались

03.08.2021 11:53|ПсковКомментариев: 1

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 44 104 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки от инфекции избавились 27 человек, всего выздоровели 36 252 пациента. При этом статистику пополнили еще 5 летальных случаев. За все время пандемии умерли 578 жителей региона.

В Псковской области провели 462 530 исследований на коронавирус, за сутки сделали 1373 теста.

Число инфицированных в городах и районах Псковской области:

  • Псков – 15716;
  • Великие Луки – 7177;
  • Бежаницкий район – 455;
  • Великолукский район – 1013;
  • Гдовский район – 722;
  • Дедовичский район – 975;
  • Дновский район – 356;
  • Красногородский район – 316;
  • Куньинский район – 401;
  • Локнянский район – 300;
  • Невельский район – 1700;
  • Новоржевский район – 581;
  • Новосокольнический район – 1147;
  • Опочецкий район – 1108;
  • Островский район – 2064;
  • Палкинский район – 456;
  • Печорский район – 777;
  • Плюсский район – 768;
  • Порховский район – 1357;
  • Псковский район – 3598;
  • Пустошкинский район – 454;
  • Пушкиногорский район – 532;
  • Пыталовский район – 548;
  • Себежский район – 730;
  • Стругокрасненский район – 507;
  • Усвятский район – 300.
Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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