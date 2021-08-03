Общество

Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 44 104 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки от инфекции избавились 27 человек, всего выздоровели 36 252 пациента. При этом статистику пополнили еще 5 летальных случаев. За все время пандемии умерли 578 жителей региона.

В Псковской области провели 462 530 исследований на коронавирус, за сутки сделали 1373 теста.

Число инфицированных в городах и районах Псковской области: