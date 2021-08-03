Коронавирусом в Псковской области заразились еще 115 человек, пятеро скончались

115 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за последние сутки. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 44 104 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки от инфекции избавились 27 человек, всего выздоровели 36 252 пациента. При этом статистику пополнили еще 5 летальных случаев. За все время пандемии умерли 578 жителей региона.
В Псковской области провели 462 530 исследований на коронавирус, за сутки сделали 1373 теста.
Число инфицированных в городах и районах Псковской области:
- Псков – 15716;
- Великие Луки – 7177;
- Бежаницкий район – 455;
- Великолукский район – 1013;
- Гдовский район – 722;
- Дедовичский район – 975;
- Дновский район – 356;
- Красногородский район – 316;
- Куньинский район – 401;
- Локнянский район – 300;
- Невельский район – 1700;
- Новоржевский район – 581;
- Новосокольнический район – 1147;
- Опочецкий район – 1108;
- Островский район – 2064;
- Палкинский район – 456;
- Печорский район – 777;
- Плюсский район – 768;
- Порховский район – 1357;
- Псковский район – 3598;
- Пустошкинский район – 454;
- Пушкиногорский район – 532;
- Пыталовский район – 548;
- Себежский район – 730;
- Стругокрасненский район – 507;
- Усвятский район – 300.