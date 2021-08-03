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Общество

В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы

03.08.2021 13:16|ПсковКомментариев: 2

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала недостоверной информацию об отстранении нескольких непривитых воспитателей от работы в детском саду №3 (корпус 2). Напомним, об этом писали местные жители в Instagram-аккаунте губернатора.

«Информация, размещенная в Сети, не является достоверной, - отметила Татьяна Лозницкая. - В детском саду работает не одна группа на 70 детей. Это ложная информация. Ситуация преувеличена. Из трех неработающих сотрудников один действительно отказывается без объяснения причин, без объективных причин, от вакцинации. Он подписал отказ от вакцинирования. И двое находятся на больничном», - сообщила Татьяна Лозницкая.

Родители могут вести своих детей в указанный детский сад, заверила Татьяна Лозницкая, как и в другие детсады.

По ее словам, в целом, по городу Великие Луки в образовательных учреждениях план вакцинации выполнен и составляет 60%. При этом вакцинация продолжается и идет ежедневном режиме.

Теги: #великие луки #детский сад #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
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