В администрации Великих Лук прокомментировали информацию об отстранении воспитателей от работы

Начальник управления образования администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала недостоверной информацию об отстранении нескольких непривитых воспитателей от работы в детском саду №3 (корпус 2). Напомним, об этом писали местные жители в Instagram-аккаунте губернатора.
Родители могут вести своих детей в указанный детский сад, заверила Татьяна Лозницкая, как и в другие детсады.
По ее словам, в целом, по городу Великие Луки в образовательных учреждениях план вакцинации выполнен и составляет 60%. При этом вакцинация продолжается и идет ежедневном режиме.