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Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале»

В гипермаркете «Империал» действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова». Воспользовавшись фирменной дисконт-картой «Империала», можно приобрести, в частности, разные продукты от местного производителя.

В списке таких продуктов:

- паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: с клюквой, с ванилью, с изюмом, с курагой) - 69 рублей (цена без скидки - 89 рублей);

- паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: классика, с зеленью, с паприкой, пряная, острая) - 74 рубля (цена без скидки - 93 рубля);

- ряженка 3,2%-ной жирности (бутылка 0,33 кг) - 37 рублей (цена без скидки - 47 рублей);

- творог 9% (упаковка 0,35 кг, в ассортименте: классика, с зеленью, с паприкой, пряный, острый) - 123 рубля (обычная стоимость - 159 рублей);

- йогурт 0,9%-ной жирности (бутылка 0,33 кг, в ассортименте: лесные ягоды, вишня, клубника, персик) - 52 рубля (цена без скидки - 66 рублей).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!