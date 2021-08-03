Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале»

В гипермаркете «Империал» действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова». Воспользовавшись фирменной дисконт-картой «Империала», можно приобрести, в частности, разные продукты от местного производителя.
В списке таких продуктов:
- паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: с клюквой, с ванилью, с изюмом, с курагой) - 69 рублей (цена без скидки - 89 рублей);
- паста творожная 4% (упаковка 0,23 кг, в ассортименте: классика, с зеленью, с паприкой, пряная, острая) - 74 рубля (цена без скидки - 93 рубля);
- ряженка 3,2%-ной жирности (бутылка 0,33 кг) - 37 рублей (цена без скидки - 47 рублей);
- творог 9% (упаковка 0,35 кг, в ассортименте: классика, с зеленью, с паприкой, пряный, острый) - 123 рубля (обычная стоимость - 159 рублей);
- йогурт 0,9%-ной жирности (бутылка 0,33 кг, в ассортименте: лесные ягоды, вишня, клубника, персик) - 52 рубля (цена без скидки - 66 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!