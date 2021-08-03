Общество

Клуб стратегических инициатив открылся в Пскове

Клуб стратегических инициатив открылся в Центре развития молодежи "Лофт" сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Работа агентства направлена на формирование повестки развития региона, городов, страны. Это неформальное образование, площадка, где активные граждане вместе с региональными органами власти обсуждают вопросы развития Псковской области», - отметила Светлана Чупшева.

По ее словам, в центре могут рассматривать проекты разной направленности - это и качество жизни, и технологическое, социальное развитие региона, экспорт, образование. «Все, что для вас важно, что вы считаете возможным реализовывать вашими ресурсами», - уточнила гендиректор агентства.

Михаил Ведерников поблагодарил Светлану Чупшеву за визит и за содействие в открытии центра в Пскове.

«Это очень важный для Псковской области проект. Чтобы клуб появился, мы провели достаточно большую работу, в частности, обсудили, какие инициативы мы будем реализовывать в приоритетном порядке. Всем нам успешной работы», - сказал глава региона.

По словам губернатора, в Псковской области выделили почти 10 приоритетных направлений. Их в закрытом формате обсудили после официальной части мероприятия.

«Мы не хотели бы их (направления - ред.) анонсировать раньше времени. Мы хотим их проработать, а потом вместе уже согласовать "дорожную карту" области по их реализации», - пояснил Михаил Ведерников.

По видеосвязи к открытию центра в Пскове присоединились коллеги из других регионов страны. Они поделились опытом работы в своих субъектах.