Клуб стратегических инициатив открылся в Пскове

Клуб стратегических инициатив открылся в Центре развития молодежи "Лофт" сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На открытии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
По ее словам, в центре могут рассматривать проекты разной направленности - это и качество жизни, и технологическое, социальное развитие региона, экспорт, образование. «Все, что для вас важно, что вы считаете возможным реализовывать вашими ресурсами», - уточнила гендиректор агентства.
Михаил Ведерников поблагодарил Светлану Чупшеву за визит и за содействие в открытии центра в Пскове.
По словам губернатора, в Псковской области выделили почти 10 приоритетных направлений. Их в закрытом формате обсудили после официальной части мероприятия.
«Мы не хотели бы их (направления - ред.) анонсировать раньше времени. Мы хотим их проработать, а потом вместе уже согласовать "дорожную карту" области по их реализации», - пояснил Михаил Ведерников.
По видеосвязи к открытию центра в Пскове присоединились коллеги из других регионов страны. Они поделились опытом работы в своих субъектах.