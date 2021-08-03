Общество

Посетителям псковских бань объяснили значение слова «концессия»

Представитель ООО «Бюро развития территорий» Валерий Соничев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил посетителям псковских муниципальных бань значение слова «концессия».

Напомним, ООО «Бюро развития территорий» готово взять псковские муниципальные бани в концессию и вывести их из затяжного кризиса.

«Начнем со слова "концессия". Если переводить с латыни, это "разрешение" или "уступка". Это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора. То есть администрация нам уступает и обязывает нас за собственные средства реконструировать. Что такое реконструировать? Синоним это слова — восстановление. Это обновление объекта для использования в новых условиях. В новых социально-экономических условиях», — пояснил Валерий Соничев.

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По его словам, муниципальные бани в Пскове, на которые есть социальный запрос, должны измениться в лучшую сторону. «Я вышел к администрации с предложением о том, что нужно передать бани коммерческому лицу, которое более эффективно займется их управлением», - сказал гость студии.

«Бани каждый год приносят убытки, меньше их не становится», - напомнил Валерий Соничев. По его мнению, сейчас площади бань не очень грамотно используются: часть площадей можно сдавать в аренду, часть - использовать по прямому назначению.

Валерий Соничев отметил, что в случае концессии в муниципальные бани вложат минимум 11 млн рублей. «Для начала, чтобы привести их в порядок, этого достаточно», - добавил гость студии.