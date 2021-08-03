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Общество

В Минздраве призвали всех пожилых россиян привиться от коронавируса

03.08.2021 14:14|ПсковКомментариев: 2

Вакцинацию от коронавируса следует провести почти среди всех россиян старше 60 лет, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 3 августа.

«Еще один такой немаловажный пункт - для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека. Мы видим, что лица старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют тяжелые осложнения, исходы, имеют после завершения острого периода ковида остаточные обострения старых хронических заболеваний. Это не пустые слова, и слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью», - цитирует министра ТАСС.

Помимо вакцинации, по его словам, для того, чтобы «сбить третью волну коронавируса», необходимо усиливать противоэпидемический режим, соблюдать ограничительные мероприятия.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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