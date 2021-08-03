Общество

Полковник ВДВ назвал отличие российских десантников от солдат НАТО

Об отличии российских десантников от солдат НАТО рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ветеран Вооруженных сил РФ, бывший заместитель командира 76-й дивизии полковник ВДВ Олег Грицаев.

«Миротворческая миссия в Косово была одной из самых интересных командировок для меня. Здесь я смог посмотреть на другие армии и войска. Тогда их обеспечение казалось недосягаемым для нас, но теперь мы их догнали. Во время миссии понял для себя, что лучше нашего солдата нет никого», - рассказал он.

По словам бывшего заместителя командира 76-й дивизии, солдаты НАТО мотивированы деньгами, а российские десантники - любовью к Родине.

«Без патриотического воспитания не может быть любви к Родине. Сколько не плати солдату, он не будет так же качественно выполнять боевые задачи. А чтобы человек был патриотом, его надо воспитывать с детства. Сейчас запрет на переписывание истории закрепили на законодательном уровне, и это не смешно, когда приходится документировать такие вещи», - подчеркнул Олег Грицаев.

Также ветеран Вооруженных сил положительно отозвался о возбуждении уголовного дела по геноциду советского народа во время Великой Отечественной войны. «Я считаю, хорошо, что возбудили это уголовное дело. На нас сейчас вешают ярлыки за убийство тех, кто проживал на территории Европы и Прибалтики. Но как же наш народ? Пусть за эти убийства тоже кто-то отвечает!» - высказался Олег Грицаев.