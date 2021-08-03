Общество

Более 130 работников культуры Псковской области прошли обучение по нацпроекту

В Псковской области 134 специалиста учреждений культуры успешно завершили обучение в рамках нацпроекта «Культура». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обучение проходило на базе 14 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по 51 программе. Повысить квалификацию работники культуры смогли в рамках регионального проекта «Творческие люди» по направлению «Культура».

Всего в этом году смогут пройти обучение 183 специалиста учреждений культуры Псковской области.

Инфраструктура образовательного ландшафта включает учреждения культуры двух городов областного значения — Псков, Великие Луки, а также 24 района. Наиболее активны в области повышения квалификации учреждения культуры в Невельском (14 слушателей), в Печорском (13 слушателей) и Новосокольническом (10 слушателей) районах. Всего на данный момент от учреждений культуры Пскова обучаются 62 слушателя.