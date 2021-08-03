Общество

Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса

Менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса, сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых "Эпиваккороной" составляет около 0,59%. На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории РФ, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гамковидвак" ("Спутник V" - прим. ред), 0,59% для "Эпиваккороны" и 0,27% для "Ковивак"», - говорится в сообщении центра.

В «Векторе» также уточнили, что доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для «Эпиваккороны» и 0,93% для «Ковивака».

«Таким образом, все зарегистрированные в Российской Федерации вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19», - добавили в «Векторе».