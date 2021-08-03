Общество

Онколог перечислил симптомы рака желудка на ранней стадии

Ассистент кафедры госпитальной хирургии имени В. А. Оппеля СЗГМУ имени И. И. Мечникова, хирург Рустем Топузов рассказал о ранних признаках онкологического заболевания желудка. Врач включил в этот список тошноту и рвоту после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Доктор Питер».

«При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия», — обратил внимание Топузов.

К симптому тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения.

«Если нет других причин для резкого снижения (веса - ред.), например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях», — уточил медик.

Топузов призвал пройти онкоскрининг после 45 лет в качестве первичной диагностики рака.