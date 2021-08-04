Общество

В районы Псковской области началась поставка средств защиты для всех участников выборов

В муниципальные образования Псковской области началась поставка средств индивидуальной защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности от COVID-19 членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов и избирателей, которые придут на участки 17, 18 и 19 сентября. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками и перчатками. Каждый избиратель получит к набору индивидуальную ручку. Для членов избирательных комиссий предусмотрены одноразовые халаты и защитные экраны для лица.

При выходе СИЗы можно будет утилизировать в специальном контейнере.

В общей сложности в ТИКи и участковые избирательные комиссии региона будет передано более 8 тонн средств санитарной обработки (антисептические средства для обработки рук и поверхностей) и более 400 тысяч масок и перчаток.