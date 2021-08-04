Останки человека нашли у газорегуляторного пункта под Невелем

Останки человека нашли рядом с газорегуляторным пунктом под Невелем, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня, 2 августа, 90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа проводит поисковые работы на месте массового расстрела в годы Великой Отечественной войны в Невельском районе.

Как отметил председатель местного поискового отряда «Патриот 60» Кирилл Шляц, захоронения времен Великой Отечественной войны встречаются под Невелем повсеместно.

«15 лет назад здесь монтировали ГРП и раскопали траншею с останками людей, тряпками и личными вещами. После того, как стало известно, что останки "не свежие", а сохранились со времен Великой Отечественной войны, вопрос закрыли. Теперь же, в рамках проекта "Без срока давности" мы можем проводить здесь поисковые экспедиции. Сегодня, на третий день поисков, нам удалось найти захоронение», - рассказал Кирилл Шляц.

Он добавил, что у газораспределительного пункта останки сохранились более целостно, в отличие от тех, которые были обнаружены на склоне в деревне Борки.

«Здесь уже сейчас проглядывается фигура человека. Мы надеемся скоро получить разрешение от газовой службы на проведение раскопок и довести работу до конца», - резюмировал руководитель поискового отряда.