Останки человека нашли у газорегуляторного пункта под Невелем

Останки человека нашли рядом с газорегуляторным пунктом под Невелем, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня, 2 августа, 90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа проводит поисковые работы на месте массового расстрела в годы Великой Отечественной войны в Невельском районе.
Он добавил, что у газораспределительного пункта останки сохранились более целостно, в отличие от тех, которые были обнаружены на склоне в деревне Борки.
«Здесь уже сейчас проглядывается фигура человека. Мы надеемся скоро получить разрешение от газовой службы на проведение раскопок и довести работу до конца», - резюмировал руководитель поискового отряда.