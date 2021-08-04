Общество

Молодежный центр в Пскове продолжает помогать в трудоустройстве

Отдел трудоустройства и профориентации Псковского городского молодежного центра помогает жителям города и области найти подходящую вакансию – сотрудничает с организациями, информирует горожан о самых свежих проверенных вакансиях. Этим он занимается уже более 10 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе молодежного центра.

Ежедневно в группе «Работа и вакансии в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте trud60.ru сотрудники центра публикуют десятки вакансий разной направленности. Работу могут найти как профессионалы с большим опытом, так и юные специалисты.

«К нам может обратиться молодежь, находящаяся в поисках работы, за консультацией. Работодатели всегда могут через нас найти себе персонал. Также мы помогаем будущим абитуриентам определиться с выбором профессии и учебного заведения в Пскове», – рассказала начальник отдела трудоустройства и профориентации молодежного центра Ольга Безъязычная.

Кроме того, сами работодатели также могут предложить свою вакансию через группу в соцсети «ВКонтакте», заполнив необходимую анкету.