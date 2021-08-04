Общество

Млечный Путь над окрестностями Изборска показал пскович

Астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел Млечный Путь в небе недалеко от Старого Изборска, а также серебристые облака. Снимки опубликованы в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Млечный Путь над Священным холмом, Поклонным крестом и Державной церковью недалеко от Старого Изборска. Снимки сделаны в ночь с 3 на 4 августа. Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Начался осенней астрономический сезон. По ночам на широте Пскове уже хорошо наблюдается Млечный Путь. А в августе наиболее благоприятные условия для его наблюдения будут в течение ближайших двух недель. Для лучшей видимости Млечного Пути необходимо отъехать не менее чем за 30 км от города в южном, юго-восточном или юго-западном направлении», - рассказал Петр Митрофанов.

Петру Митрофанову удалось запечатлеть серебристые облака в одном кадре со стареющим серпом Луны

«Также в эту ночь снова наблюдались яркие серебристые облака, сезон видимости которых уже заканчивается», - отметил Петр Митрофанов.