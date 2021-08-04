Общество

В Пскове пострадавшего при неудачном полете аиста назвали в честь десантников

Птенца аиста, неудачно слетевшего с гнезда в деревне Покаты Островского района, прооперировали ветеринарной клинике в Пскове. Об этом сообщается в группе центра «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Лариса Борисова

При неудачном приземлении птица сломала голень левой ноги, получила закрытый перелом. Поскольку неудачный полет был совершен 2 августа, в День ВДВ, спасители – местные жители – попросили назвать аистенка Вэдэвэша.

Молодому аисту предстоит длительный реабилитационный период. Сейчас птица приходит в себя после операции, рассказали в центре.

«Павел Синица — золотой доктор. Низкий ему поклон. Благодарим Ларису Борисову, согласившуюся оставить свои дела и оперативно съездить за аистенком в деревню, доставить его в Псков, а также всех, кто помогает аистам. Помощь аистам мы оказываем благодаря вашей поддержке!» - отметили в центре помощи аистам.