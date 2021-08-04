Общество

Ряды псковской полиции пополнили девять девушек

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области в составе девяти девушек приняла присягу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Церемония прошла в помещении музея УМВД России по Псковской области. Девушки-полицейские поклялись соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации и добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Принял присягу начальник ЦПП регионального УМВД полковник полиции Владимир Куприянов. Он пожелал девушкам добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

Он также отметил, что каждая из присутствующих девушек в полицейской форме с погонами младших лейтенантов в скором времени приступит к выполнению своих непосредственных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел региона.