Общество

Более 700 обращений псковичей приняла диспетчерская служба за неделю

745 обращений поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в Пскове за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в ЕДДС поступила информация о трех пожарах без пострадавших. До специализированных служб, управляющих организаций по эксплуатации жилого фонда довели три предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды, связанных с грозовой деятельностью и ливневыми осадками.

«За период с 26 июля по 1 августа все аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения населения устранялись аварийными службами в нормативные сроки и к чрезвычайным ситуациям не приводили», - говорится в сообщении.

28 июля сотрудники комитета по делам ГОЧС администрации города провели контрольный выезд на городской пляж и в места несанкционированного купания. Гражданам раздали памятки по безопасному поведению на водных объектах, предупредили об опасностях купания в неотведенных для этого местах.

Владельцам маломерных судов напомнили о запрете плавания на водных мотоциклах (гидроциклах) на реках в пределах границ города Пскова. Разрешения на плавание маломерных судов во временно или постоянно закрытых для этого районах, а также в период паводка выдаются ГИМС МЧС России по Псковской области в установленном порядке.