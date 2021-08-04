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Общество

Псковичей приглашают вступить в мобилизационный резерв

04.08.2021 20:54|ПсковКомментариев: 1

Жители Пскова могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Граждане, желающие заключить контракт о пребывании в резерве, могут подать заявление в военный комиссариат муниципального образования в соответствии с положением о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве, утвержденным постановлением правительства от 3 сентября 2015 года №933.

В первую очередь, кандидатами для заключения контракта рассматриваются граждане, состоящие на общем воинском учете 1 категории запаса, 1-21 разрядов преимущественно по прямым военно-учетным специальностям и прямому штатно-должностному предназначению, проживающие в районе комплектования воинской части.

Гражданин, поступающий в резерв, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную службу по контракту: образование – не ниже среднего (полного) общего; по состоянию здоровья: годен к военной службе, годен к военной службе с незначительными ограничениями; физическая подготовленность – по общемедицинским показателям.

Первый контракт о пребывании в резерве может быть заключен:

  • с гражданином, не имеющим гражданства (подданства) иностранного государства, сроком на 3 года;
  • с гражданами, пребывающими в запасе, ранее проходившими военную службу и имеющие воинские звания;
  • солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик, мичман – до 42 лет;
  • младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан-лейтенант – до 47 лет;
  • майор, капитан 3 ранга, подполковник, капитан 2 ранга – до 52 лет;
  • полковник, капитан 1 ранга – до 57 лет.
  • граждане, завершившие обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования в течение 15 лет после зачисления в запас с присвоением воинского звания офицера.

Для граждан, пребывающих в запасе, заключивших контракт о пребывании в резерве, представляет социальный пакет:

  • финансовое обеспечение (месячный оклад, районные коэффициенты, ежемесячная процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу (от 10% до 50%), единовременная денежная выплата при заключении нового контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве; сумма ежемесячных выплат составит 5-8 тысяч рублей);
  • обеспечение вещевым имуществом личного пользования (по нормативам для граждан, призванным на военные сборы, другим имуществом – на время проведения сборов по нормам, установленным для военнослужащих);
  • обеспечение продовольствием (по нормам пайка, установленного для личного состава воинских частей, проводящих военные сборы).

Система подготовки и накопления в запасе мобилизационных людских ресурсов

Мобилизационный людской резерв (заключившие контракт на пребывание в резерве) – граждане, предназначенные (приписанные) во вновь формируемые соединения и воинские части:

  • органы управления, боевые войска, силы и средства разведки, ПВО, связи и РЭБ;
  • специальные войска;
  • воинские части и учреждения МТО.

Мобилизационный людской ресурс (военно-обученные специалисты, не заключившие контракт на пребывание в резерве):

  • граждане, предназначенные (приписанные) во вновь формируемые соединения и воинские части;
  • граждане, находящиеся в остатках ресурсов и не имеющие отсрочки от призыва по мобилизации (в период мобилизации и в военное время используются для восполнения).

Перечень соединений и воинских частей, комплектуемых резервистами, определяется ГШ ВС РФ с учетом решаемых приоритетных боевых задач.

Подготовка резервиста:

  • ежемесячные тренировочные занятия с резервистами 1-3 суток;
  • ежегодно 15-60 суток – учебные сборы с резервистами на штатных воинских должностях;
  • суммарная продолжительность учебных сборов в мирное время не должна превышать 24 месяца.
Теги: #администрация Пскова #военная служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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