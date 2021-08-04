Общество

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального", сообщает ТАСС.

«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения», - огласил постановление судья. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, в среду Льва Шлосберга и Николая Кузьмина вернули в единый список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблоко». «Принимая во внимание, что решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", о запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" (признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), на которое ссылается в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, не вступило в законную силу. Избирательная комиссия Псковской области постановила внести изменения в постановление облизбиркома от 3 августа 2021 года №179/983-6», - говорилось в сообщении.