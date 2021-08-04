Общество

Михаил Ведерников потребовал пересмотреть подходы в организации профобучения псковичей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе, которое состоялось в среду, 4 августа, обсудил со специалистами вопросы организации и проведения профессионального обучения отдельных категорий граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, глава области обратил внимание на недостаточные темпы проведения профобучения и подчеркнул, что здесь необходимо коренным образом пересмотреть подходы в организации работы, в частности, за счет включения в список возможных операторов программ профобучения региональных площадок.

«У нас довольно большой список желающих, но по действующим алгоритмам не все они успевают получить необходимую услугу. Тех инструментов, которые есть в рамках реализации данной программы, явно недостаточно», — заметил Михаил Ведерников и обратился к директору департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаилу Кирсанову для поддержки региона в вопросе включения региональных площадок в программу переподготовки кадров.

В рамках заседания ситуацию с профобразованием отдельных категорий граждан прокомментировал руководитель регионального комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников.

Он подчеркнул, что ситуация анализируется. Уже проработан вопрос организации обучения на базе учебного центра «Псков» одним из федеральных операторов. Данная работа будет продолжена для обеспечения быстрого рассмотрения заявок на обучение, прохождения практических занятий на территории региона.

Ведется работа и по развитию движения «Worldskills» — в Псковской области работает 11 оборудованных мастерских, до 2024 года появятся еще 40, в том числе более 10 в 2022 году.

Михаил Кирсанов, в первую очередь, выступил с оценкой восстановления рынка труда в Псковской области. Он положительно оценил действия региональной администрации и подчеркнул, что занятость населения в Псковской области, по оценкам экспертов из Росстата, вернулась на допандемический уровень. При этом представитель Минтруда РФ подчеркнул, что ведомство готово подключиться к решению актуальных вопросов, в частности, по реализации программ профессионального переобучения.

В завершение губернатор поблагодарил министерство труда и социальной защиты РФ за поддержку региона по ключевым направлениям, а также поручил проработать вопрос организации профессионального обучения на базе Псковского государственного университета с актуализацией учебных программ вуза для соответствия подготовленных кадров потребностям экономики региона.