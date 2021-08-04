Общество

Александр Козловский обсудил проблемы Новосокольнического района с местной молодежью

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел рабочую встречу с молодежью и волонтерами Новосокольнического района в рамках совместного заседания молодежного ТИК и Молодежного совета при администрации района. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В числе прочего обсудили и проблемные вопросы. В частности, есть потребность в увеличении количества рейсов до деревни Окни. Сейчас в связи с нерентабельностью автобус ходит один раз в неделю, по четвергам. Людям неудобно, просят увеличить количество рейсов до двух раз в неделю, например, по вторникам и четвергам. Вопрос взял в работу. Посмотрим, чем можно помочь в этой ситуации.





Затронули также тему водоснабжения в Новосокольниках. Привлечь средства в эту сферу можно будет через программу инфраструктурных кредитов, которую анонсировал глава государства в июне этого года. В ближайшее время на уровне государства проработают механизмы реализации этой программы, и она уже должна заработать», - проинформировал Александр Козловский.