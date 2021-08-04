Общество

Профсоюзы настаивают на сохранении зарплаты при переходе на четырехдневную рабочую неделю

Власти, профсоюзы и бизнес ведут обсуждение о введении в России четырехдневной рабочей недели. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Мы включаемся, участвуем во всех обсуждениях. Сегодня этот вопрос обсуждается на различных совещаниях, вокруг трехсторонней комиссии. На самой комиссии этот вопрос не обсуждался, потому что он не был подготовлен», — пояснил он.

По его словам, такое предложение может поступить как от работодателей, так и со стороны правительства, от Минтруда, пишет газета «Известия».

«При этом главное условие — чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать. При этом многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку», — сообщил Михаил Шмаков.