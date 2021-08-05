Общество

Великолукский завод нарушил нормы безопасности при ремонте подвижного состава

Великолукская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения требований законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте на великолукском заводе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Нарушения выявили в ООО «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод». Установлено, что нормы технических требований по содержанию деталей подвижного состава не соблюдались. Устройства, оборудование и механизмы содержались владельцами в неисправном состоянии. Также выявили нарушения правил при проведении ремонта подвижного состава.

Великолукский транспортный прокурор внес представление генеральному директору организации.