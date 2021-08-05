Общество

Полтонны малины не пропустили через границу в Псковской области

Ягоды без фитосанитарного сертификата не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора).

3 августа на российско-белорусском участке государственной границы РФ в ФКП Лобок запретили ввоз 500 килограммов малины. Партия ягод следовала автомобильным транспортом из Брестской области (Белоруссия) в адрес индивидуального предпринимателя в Санкт-Петербурге.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор выявил отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В отношении представителя владельца груза возбудили дело об административном правонарушении.