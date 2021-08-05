Общество

Помощник президента России посетил районную больницу в Печорах

Помощник президента России Максим Орешкин и заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова посетили Печорскую районную больницу сегодня, 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помощника главы государства сопровождали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный врач Псковской станции скорой помощи Денис Сачков, глава Печорского района Сергей Тарасик, руководство медицинского учреждения.

Марина Гаращенко рассказала, что больница состоит из нескольких корпусов, включая корпус 1917 года постройки. Она отметила, что медучреждение обслуживает 18 тысяч человек. В учреждении имеется дефицит врачей и среднего медицинского персонала.

Делегация осмотрела старый корпус «А». Максиму Орешкину и Наталье Хоровой также продемонстрировали место, где планируется обустроить гостевую парковку, аварийный корпус «Б» 1996 года постройки, «сползающий» вниз к реке. Его закрыли два года назад.

Помощнику президента и замминистра рассказали, что в рамках проекта по модернизации объектов здравоохранения, расположенных на приграничных территориях, планируется реконструкция корпуса «А», строительство модульной пристройки к нему, модульного поста СМП с гаражами, модульное строительство трупохранилища. Подлежат сносу 4 объекта, также будет демонтирован корпус «Б». Ориентировочная стоимость работ - 388 млн рублей. Кроме того, в планах - модернизация корпуса поликлиники.

В рамках указанного проекта также планируется реконструкция Себежской районной больницы, Гдовской районной больницы и Островской в межрайонной больницы.

В ходе осмотра медучреждения губернатор рассказал заместителю министра здравоохранения и помощнику президента, что для тех, кто состоялся в профессии, в регионе учредили звание «Заслуженный медицинский работник Псковской области». Молодых специалистов поддерживают в рамках регионального профессионального конкурса (единовременная выплата - 150 тысяч рублей), приобретается социальное жилье для медиков.

В ходе беседы глава региона указал и на то, что требуется 500 млн рублей, чтобы дооборудовать областные медцентры.