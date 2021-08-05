Общество

До конца года Западный военный округ получит 10 вертолетов

Западный военный округ получит 10 вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

«До конца текущего года в соединения армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), базирующиеся на территории Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, поступят новые боевые вертолеты Ка-52 "Алигатор" и Ми-8 АМТШ "Терминатор"», - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, округ получит 10 вертолетов. Летный и инженерно-технический состав уже прошел плановое переобучение на данные типы машин в центрах подготовки.

«Вертолеты будут оснащены новейшими радиоэлектронными комплексами и системами, позволяющими решать поставленные задачи в любое время суток в условиях сложной помеховой обстановки», - добавили в пресс-службе.

Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 вооружен управляемыми ракетами «Атака» и «Вихрь-1», неуправляемыми ракетами С-8, ракетным комплексом «Стрелец» и 30-мм авиационной пушкой; общая боевая нагрузка - 2 тонны.

Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор» предназначен для перевозки личного состава (до 37 десантников), транспортировки грузов и техники внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения наземных объектов и перевозки раненых.