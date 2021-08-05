Общество

Псковские приставы заставили должника выплатить более миллиона рублей

Судебные приставы добились от псковича выплаты задолженности, вынеся запрет регистрационных действий в отношении дома и земельных участков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности по коммунальным, кредитным и налоговым платежам, административным штрафам, а также задолженности перед взыскателями-юридическими лицами. Общая сумма долга составляла свыше 1,3 млн рублей.

Судебные приставы предприняли в отношении должника и его имущества комплекс мер принудительного характера. Так, вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также вынесли временное ограничение на право выезда из Российской Федерации. Неоднократно судебные приставы посещали должника и по месту жительства.

Кроме того, одной из мер принудительного характера стал запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника — дома и двух земельных участков.

«Запрет на регистрационные действия и мотивировал должника к принятию решения о погашении долга. В настоящее время гражданин оплатил всю сумму задолженности в полном объеме», - рассказали в ведомстве.