Общество

Маски в инстаграм сглаживают кожу, а в реальности?

На сегодняшнем переполненном рынке косметических средств сложно быстро сориентироваться и выбрать нужный товар. Выпускаете крема от любого недуга, для каждого времени суток и года. Но что из этого действительно работает?

Благодаря всемирной паутине можно ознакомиться с отзывами на любые косметические продукты, увидеть результаты использования и советы профессионалов. И одним из самых популярных уходовых средств сейчас - это маски для лица. Чем же они покорили сердца покупательниц?

Внешний вид. В эпоху социальных сетей маски дают повод для актуального контента.

Результативность. Обычно маски содержат в себе повышенный количество действующих компонентов, поэтому действительно дают видимый результат сразу после использования.

Удобство и простота использования. Некоторые виды масок можно взять с собой в дорогу и восстанавливать ухоженный внешний вид прямо в пути.

Как правильно выбрать маску для лица?

Как и любое уходовое средство, необходимо выбирать по типу кожи и под запрос: увлажнение, очищение, тонизация. Как только ясны эти два основных момента, можно выбирать тип:

глиняная;

кремовая;

гелевая;

тканевая;

кислородная;

альгинатная.

Разница лишь в форме выпуска, выбирайте ту, что вам удобнее. Учитывайте только, что маска из глины не должна высыхать на коже, постоянно смачивайте ее водой, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. Не стоит использовать пленочные типы, которые потом отрываются вместе с верхним слоев кожи. Маски-скрабы также лучше исключить, потому что они травмируют кожу, а наша задача - наоборот, максимально восстановить и напитать ее.

Как правильно использовать маски?

На упаковке всегда обязательно есть инструкция по применению, не пренебрегайте ею. Обычно средство наносится на 10-15 минут на предварительно очищенную кожу. После применения обязательно смывайте ее, даже если остатки невидимые и кажутся весьма полезными. После умывания не забывайте наносить тоник для восстановления водно-щелочного баланса и завершаете уход кремом по типу кожи. Да-да, маска не заменяет крем или сыворотку, она лишь дополняет ваш базовый ежедневный уход.

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