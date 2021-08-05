Общество

В России готовят законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж

«Единая Россия» готовит законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Он может быть рассмотрен правительством до выборов в Госдуму.

«Думаю, что нам удастся принять это решение о том, чтобы в стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию, 42 года — для мужчин, 37 — для женщин, включить срочную службу в армии. "Единая Россия" предлагает это решение правительству РФ», — сказал первый замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.