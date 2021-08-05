Общество

В Псковской области очистили от мусора более 11 км береговой линии

Более 11 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в июле в рамках нацпроекта «Экология». В экологических субботниках приняли участие около 150 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уборку прибрежных линий проводят в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России», уборка входит в состав мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В июле в регионе убрали более 11 км береговой линии водных объектов в Гдовском, Красногородском, Невельском, Новоржевском, Палкинском и Усвятском районах.

Напомним, в июне силами муниципальных волонтеров от мусора очистили более 13 км береговой линии водных объектов Псковской области. Акция продлится до октября.